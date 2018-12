Il decreto sicurezza del ministro della propaganda renderà più insicure le nostre città, più clandestini, più disordine. Noi a questa politica ci contrapponiamo senza se e senza ma e lo facciamo chiedendo a tante donne e uomini che sono nati in Sicilia o che vivono e lavorano da decenni nella nostra terra di entrare nel Pd, di far parte della nuova classe dirigente dei democratici siciliani per costruire insieme un modello di società sicura e solidale. Vi presento i primi tre, sono Thiyagarajah Ramani, 30 anni e da 26 in Italia, Aktar Sumi Dalia, 28 anni e da 19 a Palermo e Sachithanantham Prasanth detto Tamilan, 25 anni, nato a Palermo. Tre giovani che saranno in lista con me per cambiare il Pd. #AvantiSicilia!”. Così il senatore del Pd Davide Faraone, candidato alle Primarie del Pd Sicilia per la segreteria regionale, che pubblica le tre locandine su Facebook.

PALERMO. - “La politica di Salvini, quella dell’odio, della paura, del razzismo non ci appartiene. Non appartiene alla Sicilia, terra di accoglienza e di solidarietà, ponte del Mediterraneo, culla di culture diverse, religioni diverse, mosaico di colori e sapori.