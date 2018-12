Due persone sono morte in seguito ad un incendio che si è sviluppato in uno scantinato di un edificio a Reggio Emilia. Le fiamme sono divampate intorno a mezzanotte in una palazzina di 4 piani in Via Turri, nei pressi della stazione ferroviaria, e hanno prodotto molto fumo. Oltre alle due vittime, sono rimaste intossicate una quarantina di persone, tra cui due bambine in condizioni molto gravi, che sono state trasportate nella notte agli ospedali di Milano e Fidenza in camera iperbarica. (ansa)Due persone sono morte in seguito ad un incendio che si è sviluppato in uno scantinato di un edificio a Reggio Emilia. Le fiamme sono divampate intorno a mezzanotte in una palazzina di 4 piani in Via Turri, nei pressi della stazione ferroviaria, e hanno prodotto molto fumo. Oltre alle due vittime (due coniugi maghrebini), sono rimaste intossicate una quarantina di persone, dieci delle quali ricoverate in codice rosso. Fra loro ci sono anche due bambini di 3 e 6 anni. Protesta la comunità marocchina: "Si sa da anni che quelle cantine sono occupate abusivamente e nessuno ha fatto nulla, queste sono vittime del degrado e della politica mal gestita dell'integrazione".