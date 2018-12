Ha riportato ferite gravissime R.M.R, una donna di 65 anni investita stamattina nei pressi dell'incrocio con via Ausonia: l'incidente è avvenuto in via Alcide De Gasperi, all'altezza del civico 183, dove sono intervenuti i sanitari del 118 e gli agenti della polizia municipale.. E' stata ricoverata a Villa Sofia, è in prognosi riservata. I rilievi dell'Infortunistica sono in corso per ricostruire nel dettaglio le fasi dell'incidente, l'ennesimo in città in cui ad avere la peggio è un pedone.: a travolgerla un uomo al volante di una Ford Focus che stava percorrendo la corsia degli autobus e non ha frenato in tempo.Anche in questo caso a rimanere ferita è stata una donna, ricoverata poi al Civico con prognosi riservata.