SIRACUSA - Il gip del Tribunale di Messina, Maria Militello, accogliendo la richiesta della Procura e della difesa, ha archiviato la posizione di Marco Di Mauro, sostituto procuratore di Siracusa, indagato per associazione a delinquere dalla Procura di Messina, nell'ambito dell'inchiesta 'sistema Siracusa'. "Nessuna delle diverse ipotesi di condotte illecite ha trovato il minimo riscontro negli accertamenti di ogni genere, perquisizioni, sequestri, testimonianze, che sono stati disposti dai magistrati" ha commentato l'avvocato Giuseppe Passarello, legale di Di Mauro. "E' stata riconosciuta - ha aggiunto il penalista - l'assoluta estraneità del magistrato a tutte le inquietanti vicende che hanno interessato il sistema giudiziario aretuseo e non solo. Infondata e priva di riscontri è risultata l'ipotesi di una sorta di 'persecuzione giudiziaria' ordita dal magistrato nei confronti dell'ex sindaco di Siracusa Giancarlo Garozzo". Per Passarello "il provvedimento restituisce integrità ed onorabilità ad un magistrato da sempre apprezzato nell'ambiente giudiziario per il suo equilibrio".(ANSA).