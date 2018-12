Uno dei primi interventi necessari per eliminare la vergognosa uscita di liquami che invade due quartieri - dichiara il presidente Zacco che ha svolto il sopralluogo insieme al vicepresidente Alessandro Anello e ai consiglieri Giulio Cusumano e Igor Gelarda - Oggi

si è affrontato anche il problema degli ultimi disservizi che hanno causato la fuoriuscita di liquami anche senza la presenza di pioggia e hanno messo in seria difficoltà diversi residenti di Valdesi; è emerso che tale disservizio, ripetuto già due volte in poche settimane, è la conseguenza in una tubazione ormai vetusta dell’impianto che collega il depuratore a Villa Adriana.

Pertanto è stato condivisa con tutti i componenti della commissione presenti la necessità di intervenire al fine di chiedere e programmare un nuovo collegamento che possa in caso di guasto sostituire quello attualmente in funzione e vetusto, al fine di evitare altri disservizi, preso atto che tale situazione genera anche problemi igienici sanitari nelle vie coinvolte e considerato che i liquami entrano anche all’interno di garage o abitazioni".

PALERMO - Si è tenuto stamattina il sopralluogo al depuratore di Fondo verde di viale dell’Olimpo, a Palermo, della Sesta commissione del consiglio comunale di Palermo, presieduta da Ottavio Zacco, per verificare lo stato di avanzamento dei lavori in corso per scollegare il recapito delle acque filtrate in arrivo da Palinuro al depuratore. Intervento che dovrebbe alleggerire la pressione della rete fognaria, e quindi in presenza di piogge normali, azzerare la fuoriuscita di liquami da piazza Castelforte. "