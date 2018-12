Il governo cerca un'intesa sulla manovra per evitare la procedura di infrazione, ma la soluzione non sembra a portata di mano. I sindacati, che premono per correzioni a favore di crescita e lavoro, saranno ricevuti oggi a Palazzo Chigi. Ieri era stata la volta degli imprenditori che commentano: "Dopo le parole attendiamo i fatti". Tra i temi di confronto, il reddito di cittadinanza, che il M5s vuole varare entro Natale, e tagli alle pensioni, con la Lega contraria ad abbassare il tetto sotto i 5.000 euro netti. Salvini avverte l'Ue, contando che per uno "zerovirgola" non si vedranno "scene sul modello Parigi".