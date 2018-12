. La più famosa compagnia aerea low cost d'Europa sta svolgendo in questi giorni i "recruiting day", in diverse città della penisola.I candidati dovranno prima svolgere un test di lingua inglese, poi superare un colloquio con i responsabili delle risorse umane della compagnia. Fra i requisiti necessari per partecipare alla selezione, il possesso del passaporto europeo, un'altezza compresa fra i 157 e 188 cm, nonché un peso proporzionato. Fondamentale poi saper dimostrare capacità natatorie per almeno 25 metri, senza aiuti. Fra le altre attitudini, viene richiesta flessibilità a lavorare su turni, essere di personalità socievole e avere buone capacità relazionali. I selezionati svolgeranno poi un corso di formazione e concorreranno per un contratto che arriva fino a 30mila euro annui.