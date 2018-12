Le ambulanze sono arrivate in un Istituto tecnico in via Verdi. Ci sono degli studenti ricoverati.

Un maxi-intervento del 118 è stato causato dall'uso di uno spray al peperoncino, a Pavia, all'interno di una scuola superiore. Lo ha reso noto l'Areu, l'Azienda regionale emergenza-urgenza.