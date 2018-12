PALERMO - "L'onorevole Fava dichiara di aver votato contro le nomine degli Iacp per ragioni meramente politiche. Cioè: le nomine erano legittime e quindi il parere sulla regolarità non poteva che essere favorevole, ma lui, al pari degli altri deputati, ha compiuto un atto politico in contrasto con il regolamento. Con l'aggravante di aver dimenticato che quando il governo Musumeci ha proposto di istituire un'Agenzia per la casa è stata l'opposizione a votare contro e tenere invita quegli istituti che oggi vogliono mantenere commissariati. Tuttavia, poiché la votazione, come ha candidamente affermato Fava, è contraria al regolamento, perché adottata a fronte di profili di legittimità sostanziale nel procedimento di nomina, mi auguro che il presidente dell'Ars voglia annullare il voto della Commissione". Lo afferma in una nota l'assessore alle Infrastrutture della Regione Siciliana Marco Falcone.