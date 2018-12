Spari in un mercato di Natale a Strasburgo, in Francia. Il bilancio provvisorio sale ad almeno un morto e sei feriti: è quanto riferisce la prefettura citata da Bfm-Tv. Il killer è ancora in fuga. Il Comune di Strasburgo invita la cittadinanza a restare chiusi dentro casa.Un uomo solo avrebbe aperto il fuoco verso le 20 al centro di Strasburgo, riferisce il sito Dna (Derniers notices d'Alsace). I colpi sarebbero stati esplosi in rue des Grandes-Arcades. Il centro città è stato bloccato per un raggio di 200 metri attorno alla piazza Gutenberg. Una fonte della polizia, dice Dna, ha ipotizzato che si tratti di un attentato terroristico.(ANSA)