di Palermo ha emanato il provvedimento con cui uno dei cuori pulsanti del centro storico dice addio alle automobili, cambiando anche la circolazione dell’area circostante. Numerose le vie e le piazze interessate dal provvedimento, anche se ci saranno delle differenze a seconda delle zone.piazza del Carmine, Collegio di Maria al Carmine e piazza Ballarò lo stop alla circolazione saràù in vigore dalle 8 alle 22 e, per domeniche e festivi, fino alle 15. Nelle aree esterne, e cioè nelle vie Cesare Battisti, via Chiappara al Carmine, via Albergheria, via Del Bosco, piazzetta Ballarò, vicolo San Michele Arcangelo, via Castro, vicolo San Giliberto, vicolo La Rocca alle Case nuove, cortile Congregazione del Venerdì, via delle Pergole, piazzetta Zimmillari, vicolo Zimmillari, via del Bosco, vicolo del Carmelo, via Alfonso Sansone, via Giovanni Grasso, via Tomasino Salvatore, via Nino Martoglio, via Giovanni Mira, vicolo Vannucci, via Giosafat e via Nunzio Nasi, cambierà invece la circolazione con sensi unici e divieti di sosta.