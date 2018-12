L'auspicio arriva dall'ex premier, Paolo Gentiloni, arrivato a Palermo per presentare il suo libro 'La sfida impopulista' proprio nel giorno in cui le due fazioni in gara per la segreteria regionale, quella che punta su Davide Faraone e quella schieratasi invece con Teresa Piccione, non si sono risparmiate bordate al velenoda parte dell'ex deputata di Area dem. Gentiloni, però, ha dciso di volare sopra le polemiche e di guardare alle primarie nazionali: "Il Pd va verso il suo congresso - ha sottolineato - e penso sia molto importante non solo per il partito ma in fondo per la democrazia italiana perchè lo stato di salute della principale, e quasi unica, grande forza di opposizione è un valore per tutto il Paese".