Macron rompe il silenzio dopo settimane di protesta dei gilet gialli e le violenze che negli ultimi due sabato hanno messo Parigi a ferro e fuoco. 'Serve un nuovo compromesso nazionale', dice. In un messaggio in tv di 13 minuti ammette: 'Non sminuisco la collera, è giusta. Servono misure profonde', aggiunge, e annuncia l'aumento di 100 euro dal 2019 del salario minimo. La svolta sociale costerà tra gli 8 e i 10 miliardi di euro e non impedirà la mano dura con i violenti.