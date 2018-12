Tanti di voi non l’avevate potuto vedere, adesso non avrete scuse...", scrive.

PALERMO - Il film di Ismaele La Vardera "Il sindaco - Italian politics for dummies" sarà trasmesso domenica 16 dicembre alle 21.10 su Italia Uno. Ad annunciarlo è lo stesso La Vardera, ex candidato sindaco di Palermo e Iena della popolare trasmissione di Mediaset, sul suo profilo Facebook: "Il film racconta "la storia vera" di Ismaele La Vardera, la Iena arrivato quarto alle elezioni comunali nel giugno 2017 a Palermo. Gli 'attori' inconsapevoli di questo film sono i politici italiani. Compaiono, ripresi segretamente: Matteo Salvini (attuale Ministro dell’Interno), Giancarlo Giorgetti (Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri), Giorgia Meloni e Ignazio La Russa (Ministri del governo Berlusconi), Gianfranco Miccichè (Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio nel governo Berlusconi), Rosario Crocetta (Presidente uscente della Regione Sicilia), Totò Cuffaro (2 volte Presidente della Regione Sicilia, condannato a 7 anni per favoreggiamento a Cosa Nostra) e il boss Antonino Abbate, documentato nella sua attività di vendita di voti.