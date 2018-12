PALERMO- L'autostrada A19 "Palermo-Catania" è provvisoriamente chiusa al traffico tra Motta Sant'Anastasia e Catania per un incidente stradale autonomo. Per cause in corso di accertamento, un mezzo pesante ha urtato le barriere laterali di protezione e si è ribaltato. Il conducente è rimasto ferito.Sul posto è presente personale di Anas per la gestione della viabilità, provvisoriamente deviata sulla strada statale 192 "Della Valle del Dittaino", e per le operazioni di recupero del mezzo pesante, e della polizia stradale per i rilievi e gli accertamenti del caso.