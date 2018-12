stava percorrendo la strada che collega Valeggio a Villafranca insieme a quattro amici, ma avrebbe perso il controllo del mezzo, finendo poi contro un Suv guidato da una donna.

Uno scontro frontale che non ha lasciato scampo al giovane motociclista, per il quale i sanitari del 118 non hanno potuto fare nulla. Una volta giunti sul posto, infatti, non è rimasto che accertare il decesso.

Il 23enne palermitano si era trasferito da pochi anni a Povegliano veronese, dove conviveva con la sua fidanzata. I due avevano una bimba di tre anni. Dalla Sicilia sono partiti amici e parenti per l'ultimo saluto al ragazzo, al quale, nel frattempo, vengono dedicate decine di messaggi sui social:

"Quello che ti è successo - scrive Marco Raimondi su facebook - ha gettato tutti noi nello sconforto. Ci eravamo promessi di vederci presto a Palermo, ma adesso non potrò più riabbracciarti La vita è ingiusta".

"Svegliarsi e ricevere queste notizie - scrive Michele Marretta - non ho parole. Ricordo le risate in officina la felicità quando finalmente dopo tanti sacrifici eri riuscito a comprare il gsx, tua mamma più felice di te e proprio quella moto ti ha portato lontano da noi. Mi dispiace tantissimo "Rambo", riposa in pace amico mio".

. Emanuele Radicini, 23enne palermitano, è morto in un terribile incidente avvenuto in provincia di Verona. Al momento della tragedia