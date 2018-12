Un amore sconfinato per gli animali e per il compagno di viaggio. Un sentimento forte quello espresso dalla scrittore Mauro Corona in un suo post su facebook: "Dopo 16 anni di avventure per boschi e montagne, il mio migliore amico Roci, bastardino dal muso dolce, se n'è andato con discrezione e silenzio. Garrese sotto al ginocchio, in salita è sempre stato il più forte dei due. A dimostrazione che tenacia e amore battono il talento. Vigile e riservato, era vissuto così, quasi senza abbaiare".