1) CATANIA - Sal, via Indaco 23 ore 09:00 XIX edizione dell'Happening della Solidarietà, organizzato dal Consorzio Solco. Rete d'Imprese Sociali Siciliane con il Patrocinio del Comune. Fino al 12 dicembre.2) PALERMO - Villa Niscemi, Sala degli Specchi ore 09:30 Conferenza stampa di presentazione dello spettacolo teatrale "In stato di grazia", promosso dall'associazione Mosaico - dal 2015 attiva all'interno della sezione femminile dell'Istituto Penitenziario Pagliarelli - che coinvolge circa 70 donne di diverse nazionalità ed età riunite sotto il nome Compagnia Oltremura.3) PALERMO - Palazzo dei Normanni, Sala Gialla ore 10:30 Presentazione del libro autobiografico di Giacomo Giurato "Io voglio vivere". Presenti, oltre all'autore, diversi parlamentari siciliani.4) PALERMO - Palazzo dei Normanni ore 11.00 Seduta dell'Assemblea regionale siciliana5) SAN LEONE (AG) - Lungomare, 35 ore 15:00 Vittorio Sgarbi e Giuseppe Arnone incontrano la stampa su "Giustizia e politica in Sicilia". Si parlerà di abusivismo edilizio, sfregi al paesaggio, del "caso Agrigento", delle inchieste istruite dal Pm Patronaggio, del "caso Montante" e dello scioglimento per mafia di alcuni comuni siciliani.6) PALERMO - Liberia Feltrinelli, via Cavour 133 ore 18:00 Paolo Gentiloni presenta il suo libro 'La sfida impopulista' insieme a Gianni Riotta.7) PALERMO - Municipio ore 18:00 Incontro su 'Salute: Diritto fondamentale dell'individuo e interesse della collettività', patrocinato dal Comune. Partecipano, tra gli altri, Claudia Lodesani, presidente Medici senza frontiere Italia e Laura Nocilla dell'area socio-assistenziale del Comune, Ornella Dino, responsabile Promozione salute immigrati dell'Asp. Modera il giornalista Franco Nuccio.8) BELPASSO (CT) - Casa Russo Giusti, ore 19:00 Inaugurazione, alla presenza dell'assessore regionale ai Beni Culturali Sebastiano Tusa, della sezione archeologica del Museo Civico "Venerando Bruno".9) CATANIA - Teatro Metropolitan ore 21:00 Prima siciliana di 'Flashdance il Musical', con Valeria Belleudi. Replica mercoledì.(ANSA).