Sulle altre argomentazioni poste da Teresa Piccione a mezzo stampa, come noto, deciderà la Commissione Nazionale di Garanzia alla quale ribadiamo fiducia.

La Commissione Regionale per il congresso continuerà il proprio lavoro per consentire - conclude Raciti - un sereno ed ordinato svolgimento delle primarie confidando nella collaborazione dei candidati”.

- Meno cinque alle primarie del Pd siciliano. Che uno dei due competitor, Teresa Piccione, mette in discussione, denunciando violazioni dei regolamenti. Tira dritto invece Davide Faraone che ribadisce che le primarie si faranno il 16 dicembre come previsto. Oggi si attende la pronuncia della commissione nazionale di garanzia del partito su una serie di ricorsi."Andiamo avanti secondo le indicazioni che arriveranno dal partito nazionale: per noi le primarie si faranno il 16 dicembre". È quanto spiegano all'ANSA dallo staff di. Ieri sera l'altra candidata, Teresa Piccione, di AreaDem, ha contestato le decisioni della Commissione regionale congresso mettendo in dubbio lo svolgimento delle primarie "se non vengono rispettate le regole". Oggi la Commissione nazionale di garanzia dovrebbe esprimersi sui ricorsi presentati riguardo i congressi provinciali e di circolo che erano stati congelati per le posizioni differenti dei due gruppi che si contendono la leadership del Pd nell'Isola.Piccione aveva detto a proposito delle primarie che “in questo momento non ci sono le condizioni per celebrarle”. contestando lo slittamento della presentazione delle liste e le altre decisioni della commissione regionale per il congresso.“La commissione regionale per il congresso non ha rifiutato liste di alcun candidato, che oggi non ci sono state infatti in alcun modo sottoposte. La commissione ha semplicemente prodotto il rinvio del deposito dei nominativi, come richiesto dall’onorevole Speziale per consentire proprio alla mozione Piccione, di svolgere una riunione che avevano in programma dalla giornata di ieri". Lo dichiara il presidente della Commissione regionale per il Congresso del Pd, Fausto Raciti."Tutto ciò - prosegue - è anche dimostrato dal fatto che i componenti presenti in commissione, hanno depositato i simboli, la cui scadenza era fissata il 10/12/2018 alle ore 20, in modo assolutamente sereno e senza rilasciare alcuna dichiarazione in merito a fantomatici rifiuti, compreso il delegato di Teresa Piccione, avvocato Vincenzo Lo Re, presente alla seduta.