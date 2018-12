PALERMO - Assegnati alle scuole siciliane oltre 5 milioni di euro e altri 7 milioni di euro sono già disponibili per il finanziamento della terza edizione di "Leggo al quadrato2: Interventi per l'innalzamento dei livelli di istruzione della popolazione scolastica siciliana". Sono state infatti pubblicate le graduatorie relative ai finanziamenti della seconda edizione dell'avviso ed è già online, sul sito del dipartimento dell'Istruzione e della Formazione professionale, un nuovo bando con ulteriori risorse a disposizione delle scuole."Attraverso 'Leggo al quadrato2' - afferma l'assessore regionale all'Istruzione e alla Formazione professionale, Roberto Lagalla - siamo riusciti a finanziare i progetti di 59 istituti scolastici siciliani, distribuendo sul territorio regionale oltre 5 milioni di euro. E' un intervento dedicato alle aree maggiormente a rischio, utile a contrastare il fenomeno dell'abbandono scolastico precoce, grazie all'allungamento del tempo scuola e all'avvio di attività didattiche extracurriculari"."Avendo quindi riscontrato grande interesse da parte degli istituti scolastici - aggiunge l'assessore - abbiamo subito dato seguito al bando con una ulteriore e terza edizione di Leggo al quadrato2, mettendo a disposizione 7 milioni di euro da destinare a tutti gli istituti scolastici siciliani".Il nuovo avviso è rivolto a tutte le scuole elementari e medie, al triennio dei licei Artistici, degli istituti tecnici e professionali della Sicilia, che potranno partecipare associate in Rete, indipendentemente dalla loro collocazione territoriale, purché la capofila abbia sede in uno degli ambiti territoriali a rischio, come specificato dal bando. Saranno finanziati "progetti in rete" fino a 250 mila euro e le domande dovranno essere inviate entro il 9 gennaio 2019.