Un giovane armato di coltello ha messo a segno due rapine prendendo di mira due donne a bordo delle loro auto e fuggendo coi due mezzi. Nel primo caso, con la scusa di chiedere un passaggio, avrebbe bloccato l'automobilista, immobilizzandola subito dopo.Le volanti hanno battuto palmo a palmo il quartiere e individuato il mezzo a distanza di alcuni metri, in via Potenzano, dove era stato abbandonato dal malvivente.In questo caso a finire nel mirino è stata una donna a bordo di una Ford Fiesta, bloccata dal giovane armato di coltello in via Mulini. La vittima stava uscendo dall'auto quando è stata minacciata e costretta a scendere.il rapinatore, infatti, è riuscito in questo caso ad allontanarsi di più, ma durante la sua fuga ha avuto un incidente. Ha infatti terminato la sua corsa contro alcune auto in corsa ed ha abbandonato la macchina al centro della carreggiata.Lui si sarebbe allontanato, ferito. Le ricerche per rintarcciarlo sono partite a tutto spiano, al vaglio ci sono anche le immagini delle telecamere che si trovano nella zona delle due rapine.