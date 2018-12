Nel mese di dicembre avremo ferie obbligatori, permessi Rol e festività soppresse tutti insieme: così si mettono seriamente a rischio l'apertura e la continuazione dei servizi resi al cittadino. Chiediamo al sindaco di intervenire immediatamente nei confronti di Reset affinché si revochi la programmazione delle festività soppresse per continuare a mantenere i servizi essenziali alla città da un lato e di riconoscere un paio di centinaia di euro a ogni dipendente”.

A lanciare l’allarme sono i sindacati Asia e Uil-Trasporti, per bocca del segretario Salvo Barone: “La Reset ha obbligato i propri dipendenti a usufruire delle cosiddette festività soppresse a seguito del non idoneo adeguamento del capitolo di bilancio del Comune di Palermo – spiega Barone – Cosa che obbliga il dipendente a usufruire di ulteriori quattro giornate di ferie che mettono seriamente a rischio l'apertura durante il mese di dicembre anche degli uffici comunali, ad esempio delle circoscrizioni in cui insistono sono sportelli Inps, e tutta una serie di servizi offerti al cittadino potrebbero venire meno”.avrebbe deciso di non pagare le festività soppresse (quasi 200 euro a dipendente) preferendo concedere giorni di ferie. “Da mesi sottolineiamo la necessità di non far fruire le festività soppresse obbligatoriamente ai dipendenti e conseguentemente di retribuirli affinché da un lato si mantengano i servizi e, dall'altro, si riconosca un minimo di indennità a questi dipendenti che vivono ancora come lavoratori di serie B fra quelli delle partecipate – continua Barone -