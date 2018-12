All'arrivo dei poliziotti il giovane ha tentato di dileguarsi scavalcando la recinzione del giardino che lo avrebbe portato in strada, ma gli agenti lo hanno bloccato ed identificato. L

a proprietaria dell’immobile preso poco prima di mira, è tornata nella sua abitazione e ha effettuato un accurato sopralluogo del suo appartamento.

Comignano aveva cercato di forzare gli infissi più volte. L’abitazione era tra l'altro munita di impianto di videosorveglianza le cui immagini hanno rilevato l’incursione del ladro che è stato chiaramente immortalato e riconosciuto.

E' stato sorpreso mentre tentava la fuga un palermitano pregiudicato di 22 anni: a finire in arresto, Francesco Paolo Comignano, arrestato dalla polizia in via Rinaldo Montuoro.