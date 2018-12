L’Unione dei Siciliani - Sicilia Nazione, nella riunione del proprio Coordinamento Nazionale, ha stabilito che "la Sicilia ha bisogno di un forte movimento sicilianista che, al di là delle divisioni partitiche ed elettoralistiche, metta al centro del dibattito politico lo sviluppo dell'Isola e l’attuazione integrale della Statuto e si impegna a svolgere questo ruolo chiedendo a tutti i siciliani di rivendicare con orgoglio la propria identità e la propria storia".Tre sono le proposte - è scritto in una nota - che nel primo semestre del prossimo anno vedranno impegnati "tutti i nostri sostenitori: Sicilia compra Sicilia, una campagna per sostenere e rilanciare le produzioni siciliane e con esse l’economia e l’occupazione; Sicilia rivendica diritti, una campagna a sostegno di un referendum consultivo per inserire nello Statuto il riconoscimento degli svantaggi derivanti dalla condizione di insularità; Sicilia vuole crescere, una campagna per chiedere all'Unione Europea una fiscalità di sviluppo che tenga conto delle gravi disparità economiche, sociali e infrastrutturali determinate negli anni. Su queste tre campagne chiederemo l’appoggio di tutti, a prescindere dalle posizioni e dagli schieramenti politici di ciascuno".L’Unione dei Siciliani, prosegue la nota, "riconosce che per la prima volta da tanti anni, il governo regionale e l’assessore all'Economia con coraggio e determinazione hanno aperto una trattativa con il governo nazionale per rivendicare i diritti della Sicilia e l’attuazione dello Statuto. Anche per questo siamo orgogliosi che il vicepresidente della Regione e assessore all'Economia Gaetano Armao, noto per le sue posizioni sicilianiste e da sempre nostro principale punto di riferimento, abbia confermato la vicinanza al nostro movimento accettando di assumerne la Presidenza onoraria". L’Unione dei Siciliani - Sicilia Nazione conferma inoltre Rino Piscitello come proprio coordinatore nazionale e "lo invita a organizzare per gennaio prossimo l’Assemblea degli aderenti e dei simpatizzanti per definire il programma e le iniziative del movimento per il 2019".