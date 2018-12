All'Assemblea regionale siciliana doveva essere il giorno dell’approvazione del disegno di legge per le variazioni di bilancio ma è tutto rinviato a domani. Oggi il “ddl stipendi”, così lo si potrebbe ribattezzare, non vedrà la luce perchè si è resa necessaria una riscrittura. La conferenza dei Capigruppo, così, ha deciso all’unanimità di rinviare la seduta alle 17. Oggi il “ddl stipendi”, così lo si potrebbe ribattezzare, non vedrà la luce perchè si è resa necessaria una riscrittura. La conferenza dei Capigruppo, così, ha deciso all’unanimità di rinviare la seduta alle 17.

Alle 11.15 ha aperto la seduta per rinviarla immediatamente. “Ci sono - ha spiegato Gianfranco Miccichè - due articoli dell'emendamento del governo che vanno riscritti altrimenti non posso farli votare". Durante l’esame dei due emendamenti governativi al testo, però, si è deciso di riscrivere sei articoli su sette. E, un nuovo testo, pretende che il presidente dell’Ars dia il tempo per gli emendamenti. Così rientrando in aula Miccichè ha garantito: “Ci saranno modifiche di copertura e non modifiche sostanziali ma sono costretto a dare il tempo per gli emendamenti fino a mezzogiorno di domani”. Si comincerà a votare domani alle 16 e poi si procederà ad oltranza.

E non avrei problemi se facessimo votare gli articoli in blocco, poiché però dobbiamo fare votare ciascun comma singolarmente potrebbe accadere che si verifichi una differenza di valori". Si è così reso necessario un lavoro di drafting, di corretta redazione del testo, che sta impegnando lo stesso Miccichè, il presidente della commissione Bilancio Riccardo Savona e l’assessore all’Economia Gaetano Armao.

perché avrebbe consentito il pagamento dei sussidi agli ex Pip, degli stipendi dei dipendenti degli enti parco, dei dipendenti dell’Esa e di altro personale impiegato in alcuni enti pararegionali.

La settimana scorsa però, il ddl è diventato però anche motivo di discordia, per le critiche dell’opposizione a quelli che sono stati definiti “tagli” alla spesa. Accuse non accettate dal governo che con l’assessore Armao, in aula, ha ribadito: “Si tratta di una mera operazione finanziaria che nulla vuole precludere delle politiche sottostanti”. Infine, c’è il nodo principale contenuto nell’articolo 1: quello che riguarda i Comuni in dissesto e un particolare “trattamento di favore - è questa l’accusa - per il Comune di Catania".