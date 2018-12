PALERMO - Ha raggiunto l'ospedale più vicino e, nel panico, ha chiesto ai medici di aiutare la sua bambina. La piccola, di tre anni, stava malissimo, secondo quanto la donna ha raccontato ai sanitari, aveva poco prima raccolto da terra qualcosa, poi l'aveva ingoiata.

All'ospedale Buccheri La Ferla sono subito partiti gli accertamenti del caso con numerose analisi effettuate per accertare di cosa si trattasse. Gli esami hanno confermato che si trattava di hashish: l'involucro sarebbe stato trovato dalla bimba per terra, nei pressi di corso dei Mille. Gli esami hanno confermato che si trattava di hashish: l'involucro sarebbe stato trovato dalla bimba per terra, nei pressi di corso dei Mille.

E' stata ricoverata, si trova in coma farmacologico. La sezione Investigativa del commissariato Brancaccio, nel frattempo giunta sul posto per ricostruire quanto accaduto, ha raccolto la testimonianza della madre e acquisito l'esito degli esami di laboratorio. Le indagini sono in corso, ma si tratta dell'ennesimo caso a Palermo, di un bimbo finito in ospedale per avere ingerito sostanza stupefacente.

, con una bambina trasportata d'urgenza al pronto soccorso dell'ospedale dei Bambini. A diciotto mesi aveva ingoiato il contenuto di un involucro trovato nell'abitazione di Brancaccio in cui abita coi genitori. Padre e madre, secondo quanto fu accertato durante le indagini, avevano lasciato la droga incustodita in camera da letto.