E' stata la versione raccontata dalla mamma della piccola di tre anni arrivata al Buccheri La Ferla in gravi condizioni: in preda alla paura la donna ha portato la bimba al pronto soccorso di via Messina Marine, ma da lì è subito stata avvisata la polizia.I primi ad essere ascoltati sono stati i genitori, due trentenni. Il padre ha dei precedenti, anche per droga, ma accertamenti sarebbero in corso pure su un parente, che si sarebbe trovato nell'abitazione della famiglia quando la bambina si è sentita male.Già nelle scorse ore la polizia ha effettuato sopralluoghi e perquisizioni nell'abitazione della famiglia, dalle parti di corso dei Mille, per accertare l'eventuale presenza di droga in casa o il consumo abituale di sostanze stupefacenti.che a gennaio è stata prima trasportata al Buccheri, e poi trasferita all'ospedale Di Cristina, proprio per avere ingerito dell'hashish trovato sul comodino della camera da letto dei genitori. Entrambi erano stati segnalati più volte come assuntori di droga, il padre aveva dei precedenti anche per rapina.nel 2016 una neonata di otto mesi fu ricoverata al Di Cristina per lo stesso motivo. Le analisi confermarono l'ingestione di hashish, il padre ammise poi di consumare abitualmente la droga, trovata in casa dalla figlia. Sei anni fa un bambino di diciotto mesi rischio di morire: in quel caso gli esami accertarono la presenza di tracce di cocaina.