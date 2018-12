Giulia è morta a dieci anni, per un tumore, nel maggio 2018. Una storia dolorosa e terribile, ma anche di speranza, di quella speranza che nasce, con coraggio, dal dolore. Prima di andarsene, dopo aver lottato per quattro anni, Giulia aveva svelato alla mamma il suo sogno: regalare ai bambini meno fortunati i suoi giocattoli. Un desiderio che la madre ha deciso di realizzare iniziando la distribuzione dei doni della sua bambina, creando, oltretutto, la pagina Facebook 'Regaliamo a Cagliari per tutti i bambini: il sogno di Giulia'.