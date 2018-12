PALERMO - La cantautrice siciliana Levante è stata ospite alla Feltrinelli di Palermo dove ha presentato il suo secondo romanzo "Questa è l’ultima volta che ti dimentico" edito da Rizzoli. Levante, all'anagrafe Claudia Lagona, nata a Caltagirone e trasferitasi a Torino, è tra le cantanti più apprezzate e amate dal pubblico italiano. Ma è anche una scrittrice di successo, il suo primo romanzo "Se non ti vedo non esisti" è giunto all'ottava ristampa."'Questa è l’ultima volta che ti dimentico' è il titolo del romanzo - spiega la cantautrice - ma è una bugia, perché nulla si dimentica, perché tu stesso sei la tua casa ed essa contiene il tuo trascorso e la tua emotività, e dovunque andrai ti porterai dietro la tua casa. Quindi Anna, potrà andare in qualsiasi parte del mondo, ma non dimenticherà mai niente di ciò che ha vissuto".Il romanzo è ambientato tra un paesino della Sicilia e Torino e, attraverso la storia di Anna, racconta cosa significhi imparare ad essere se stessi, mettendosi in discussione e mettendo la protagonista di fronte alla scelta di andare o restare.