Si trovò fianco a fianco con Giuseppe Fricano, l'insospettabile meccanico sponsorizzato dal boss di Porta Nuova, Alessandro D'Ambrogio, allora reggente del mandamento di Resuttana. Gli fu affidato un compito delicato: “Profeta mi chiamò per dargli un aiuto all'ippodromo... si incontrava con Sergio Giannusa (altro pezzo grosso di Resuttana, ndr) e si organizzavano le corse dentro l'ippodromo.... Fricano aveva messo a Gigetto (Gigetto Siragusa) responsabile dell'ippodromo”.

Iniziava il nuovo corso all'interno della struttura di viale del Fante. Bisognava lasciarsi alla spalle “la baldoria... se dovevo fermare un cavallo ci andavo e già mi sbrigavo, e poi li lasciavo là e me ne andavo... a loro invece gli piaceva stare là. Noi quando fermavano i cavalli, anche quando c'ero io, non è che rimanevo là a vedermi le corse... facevo questo e subito me ne andavo. Meno mi facevo vedere meglio era...”.

Alcuni arrestati - Giuseppe Greco, Domenico Zanca e Gloria Zuccaro (ai domiciliari), erano già emersi nelle scorse indagini. Ora i pm

Roberto Tartaglia, Amelia Luise e Annamaria Picozzi, coordinati dal procuratore aggiunto Salvatore De Luca, si sono concentrati su fantini fra i più noti all'ippodromo La Favorita di Palermo, ormai chiuso da oltre un dal prefetto Antonella De Miro.

C'è un nuovo blitz dei carabinieri del Nucleo investigativo di Palermo. In carcere finiscono nove persone e molti sono driver e proprietari di scuderie. Alcuni sono accusati di concorso esterno in associazione mafiosa, tutti di frode nelle competizioni sportive aggravato dall'avere agevolato Cosa nostra. Perché è ai boss che finivano le vincite delle scommesse. Ci sono poi le accuse di trasferimento fraudolenti di valori., I valori in questo caso sono tre cavalli, ora sequestrati, che i boss avrebbero fatto finta di vendere ad altri per evitare le misure di prevenzione.si erano spostati lontano dalla Sicilia a cercare fortuna. Ed è in giro per l'Italia che sarebbero state truccate altre corse., boss di San Lorenzo arrestato nei mesi scorsi, controllava le corse. Così ha raccontato il pentito Vito Galatolo: “... lui porta i soldi... allora, tutti quando facevano le tris... allora, lui era quello che dava i soldi ai guidatori... "te qua sti milioni" per dire... all'ora se c'era un mi... 'te qua stu milione' ora arriva due milioni a quello, un milione a quello, 500 a quello, lui era quello che giostrava la corsa... ma li dava per che cosa, per corrompere i fantini”. E chi non si piegava subiva ritorsioni violente. A Niosi, messo da parte per a cattiva gestione della cassa, sarebbe subentrato Giuseppe Corona, anche lui finito in carcere nei mesi scorsi., ha aggiunto nuovi particolari.