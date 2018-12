PALERMO - Un operaio della Rap, Pasquale Maiorana, è morto questa mattina in via Principe di Scordia a Palermo mentre stava spazzando le strade. L'uomo di 63 anni si è sentito male davanti ad un panificio, accasciandosi a terra. A prestargli i primi soccorsi alcuni passanti che hanno immediatamente chiamato il 113 e chiesto l'intervento di un'ambulanza. I medici del 118 non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. E' intervenuto il medico legale che ha eseguito l'ispezione sul corpo dell'operatore ecologico. Sul posto anche personale delle volanti della polizia. (ANSA).