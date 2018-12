- Tragedia in via Guadagna a Palermo, dove una bimba di appena un anno è stata trovata senza vita. Dall'abitazione sarebbe stato lanciato l'allarme dai genitori, i sanitari del 118 non hanno potuto fare altro che accertare il decesso. Tensioni sul posto, presenti le volanti della polizia. Si attende l'arrivo del medico legale per stabilire le cause del decesso. Aggiornamenti.