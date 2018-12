. A lanciare l'allarme al 118 sarebbero stati i genitori, che in preda al panico hanno chiesto aiuto anche ai vicini: la loro neonata non dava alcun segno, gli accertamenti sulle cause del decesso sono ancora in corso.la disperazione e le tensioni hanno reso necessario l'intervento degli agenti, mentre una prima ispezione sul piccolo corpo è stata eseguita dal medico legale.. "Siamo sconvolti - dicono i vicini di casa - l'arrivo di questa bimba aveva rappresentato un momento di gioia per tutti noi. Questa tragedia ci getta nello sconforto". "Terribile - dice un'altra residente della zona della Guadagna - non ho altre parole. La vita è ingiusta. Non ci resta che manifestare il nostro affetto a questi genitori, colpiti da una disgrazia incredibile".