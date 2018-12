Domenica 16 Dicembre 2018 alle ore 18 all'auditorium Rai di Palermo verrà presentata una nuova edizione del Libro "Parlami di musica...e non andare via" - dal Rock progressive al Jazz storie di fermenti tratte da un sogno palermitano pubblicato da Qanat Edizioni. L'autrice, Valentina Frinchi, ripercorre un viaggio, dagli anni '60 ad oggi, di incontri con i nomi più significativi del panorama palermitano vissuto personalmente e con cui è diventata detentrice di testimonianze esclusive.La novità 2018 riguarda un argomento epocale che ha visto Palermo al centro della scena del mondo. La scrittrice questa volta è riuscita a ricostruire scene, emozioni, e grandi arrivi a "Palermo Pop" in un clima decisamente Hippy.Nuova prefazione del Prof. Antonio Guida. Nota sull'autore Prof. Gigi Razete. Aprirà la presentazione Eddy Governale. Dialogheranno con L'autrice: Toni Saetta l'editore, Franco Benincasa, Gianni Varrica ed altri. Suonerà il piano il Maestro Riccardo Randisi. Ingresso libero fino ad esaurimento posti.