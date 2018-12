, a ripulire dai rifiuti le strade del suo stesso quartiere, per conto della Rap. Così era iniziato il martedì di Pasquale Maiorana, 63 anni, prima di essere stroncato da un malore improvviso questa mattina in via Principe di Scordia., dove abitava, Maiorana si è sentito male all’altezza di un panificio. “L’ho visto andarsene tra le mie braccia, praticamente all’improvviso – racconta un uomo che lavora nella zona, il primo a chiamare i soccorsi e uno degli ultimi che Maiorana ha visto prima di morire –. Ha iniziato a muoversi di scatto, come se si fosse affogato, e gli mancava il respiro. Ho chiamato subito i soccorsi e nel frattempo ho provato a fargli bere acqua, ma già si vedeva che era nero in faccia… Già avevo capito”. Inutili le operazioni dei medici a bordo dell’ambulanza intervenuta, che hanno potuto solo constatare il decesso. Sul posto erano presenti anche alcune volanti della polizia.. Il titolare di un’attività dice di aver alzato la saracinesca con grande ritardo proprio perché le operazioni di soccorso gli impedivano di aprire, ma rimane questa l’unica traccia della tragedia. Tutto pare proseguire come se nulla fosse, ma non per l’uomo che si è visto morire Pasquale Maiorana tra le braccia. “È una cosa che lascia un bruttissimo segno – dice – anche perché qui lo conoscevamo tutti. Lo vedevamo ogni mattina, era lui che si occupava di queste strade e anche stamattina era qui a fare il suo lavoro. Sono cose che capitano e si sa, ma quando capitano così e proprio a noi, si rimane sempre senza parole. Sembra impossibile”.