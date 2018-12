Regole violate? Non dai renziani. Luca Sammartino, big della corrente di Davide Faraone, respinge al mittente le accuse di Teresa Piccione e compagni. Accusando a sua volta quella parte del partito della responsabilità del caos in cui il Pd siciliano è piombato.

"Non c'è nessun rispetto per questa comunità. Le dichiarazioni di Teresa Piccione dimostrano come in queste settimane lo scontro che quella parte del Partito democratico ha voluto ripetutamente creare buttandola in caciara, era il preludio al suo ritiro, contro le regole del Pd e i deliberati del partito a livello regionale e nazionale. Se si sta all'interno della stessa comunità si devono rispettare le regole. Sono loro che con questo gesto dimostrano di avere sempre interpretato regole ritagliate su misura per loro. È finito il tempo degli inciuci e la candidatura di Faraone lo dimostra. Loro volevano un nome qualunque e Davide invece si è assunto la responsabilità di rappresentare un partito riformatore diverso da quello che i soliti noti hanno interpretato in questi anni"."Sono scappati col pallone in mano. Ha vinto il ricorso Raciti, la commissione nazionale si è espressa"."Frasi che insultano la comunità del Partito democratico, iscritti e simpatizzanti"."Le primarie del Partito democratico si chiamano primarie perché sono aperte a tutti. Il nostro è un partito che sceglie attraverso il voto libero. Non credo che qualcuno di altri partiti sarebbe andato a votare, forse erano provocazioni"."Ricordo che la Piccione sosteneva Renzi al congresso nazionale per tornare in lista,. Queste parole delegittimano il capogruppo all'Ars, onorevole Lupo, eletto da una maggioranza di così detti renziani. E questo deve fare riflettere molto l'attuale presidente del gruppo parlamentare"."Me le sarei aspettate qualche giorno addietro"."Questo atteggiamento svilisce la partecipazione popolare. Questa non era una conta, era un bivio per capire il popolo siciliano che modello di partito voleva avere. Loro hanno un modello settario, hanno preso la palla e sono scappati."C'è stata una direzione, si è votato un documento all'unanimità tranne il voto contrario dell'onorevole Cracolici, si è deciso un calendario, si è andati avanti, il 16 dicembre si dovevano e si devono celebrare le primarie".