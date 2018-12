. Attimi di panico in un’aula della scuola in via Canonico Rotolo, dov’è stato spruzzato il contenuto di una bomboletta spray da difesa personale.: “Per fortuna non c’è stato alcun problema serio, è successo durante la ricreazione quindi nessun problema fisico – dice la dirigente –. Abbiamo subito provveduto ad arieggiare l’aula, e chiamare la polizia per identificare i responsabili: due ragazzi del primo anno. Avranno agito anche con superficialità, ma la scuola sta reagendo e ora decideremo che provvedimento prendere”.: “Questo è il primo caso e la prevenzione è difficile, è una conseguenza di quello che sentono in tv e di grande immaturità. Parliamo di ragazzi di 14, 15 anni. Adesso cercheremo di sensibilizzare le famiglie e organizzeremo alcuni incontri per spiegare i gravi danni che possono provocare questi gesti. È chiaro però – precisa Vodola – che noi oggi siamo intervenuti tempestivamente e siamo riusciti subito a rimediare, speriamo sia un deterrente per chi vuol fare una bravata del genere. Sicuramente è un comportamento che non possiamo tollerare, da stroncare sul nascere”.