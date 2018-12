Italia ancora coinvolta in un atto terroristico sul territorio francese. Questa volta a restare ferito è stato il, giornalista radiofonico di 29 anni. Il giovane, nato a Reggio Calabria ma cresciuto a Trento, sarebbe stato colpito alla testa durante l'attentato avvenuto ieri sera a Strasburgo. Le prime notizie riportavano di ferite lievi, ma con il passare delle ore, le condizioni del ragazzo sembrano essersi aggravate. Già nella notte il padre Domenico, la madre Annamaria, la sorella Federica e la fidanzata Laura sarebbero partiti alla volta della città francese, per raggiungere il giovane.Antonio si trovava per le strade di Strasburgo, dopo aver seguito alcune sedute del Parlamento europeo. Lavora infatti per l'emittente radiofonica "Europhonica", nell'ambito di un progetto universitario. In passato ha collaborato con alcuni programmi nella sede Rai di Trento.