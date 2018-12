Si chiamail ragazzo di 29anni ricercato in queste ore dalla gendarmeria francese. Sarebbe lui infatti lche ieri sera ha insanguinato un mercatino di Natale a Strasburgo, al confine fra Francia e Germania.Il giovane, di origine marocchina ma nato nella stessa città della strage, era già stato schedato da tempo come "S", in quanto personaper la sicurezza dello stato. Ritenuto radicalizzato, Chekatt ha alle spalle"minori", dal traffico di stupefacenti alla rapina a mano armata. Secondo quanto riportato da "Le Figaro", il giovane aveva anche passato due anni in carcere, perché autore di diverse aggressioni.Ieri mattina, il presunto attentatore era sfuggito alle forze dell'ordine che si erano recate a casa sua, per una perquisizione. Nell'abitazione, i gendarmi avrebbero rinvenuto delle armi.