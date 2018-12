(di cui sei gravi) il bilancio dell'attentato avvenuto ieri sera a, in Francia. Nell'elenco delle persone ricoverate anche un giovane giornalista italiano, Antonio Megalizzi.Fra le 19:50 e le 20:20, uno dei mercatini di Natale siti nella città che ospita il Parlamento europeo è stato colpito in tre punti. L'autore della strage avrebbe aperto il fuoco prima sui passanti, poi sulle forze di sicurezza che si sono precipitate sul luogo. L'attentatore sarebbe poi fuggito ed è tuttora ricercato dagli agenti. Nelle ultime ore si fa strada l'ipotesi che sia addirittura scappato dalla Francia.Secondo le prime ricostruzioni, si tratterebbe di Cherif Chekatt, 29enne radicalizzato, che era già stato in prigione e condannato venti volte per reati minori. Il giovane risultava un "sorvegliato speciale" della gendarmeria.Fra coloro che si trovavano per le strade della città anche molti eurodeputati italiani, come i sicilianiAll'interno del Parlamento europeo, il presidenteha dato comunicazione dell'attentato all'aula durante una seduta e le duemila persone presenti nel palazzo sono rimaste bloccate per alcune ore.A Strasburgo si è subito recato ilche ha ufficializzato alla stampa la natura terroristica dell'attentato. Il presidente della Repubblicaha convocato subito un consiglio dei ministri straordinario per la giornata di oggi a cui farà seguito una riunione ristretta fra i responsabili della difesa nazionale.