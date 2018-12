MESSINA - La polizia ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare a Messina nei confronti di due fratelli, responsabili rispettivamente uno del reato di violenza sessuale, e l'altro di maltrattamenti e lesioni. Uno dei due è lo zio di una ragazza di 15 anni che lui aveva violentato all'età di 9 anni. L'episodio è emerso perché la vittima è stata ricoverata in ospedale e durante il controllo è emersa la violenza. L'altra persona arrestata è il padre della ragazza che più volte aveva picchiato la moglie per futili motivi. La ragazza aveva denunciato quanto accaduto alla madre che non aveva avuto la forza ed il coraggio di proteggere se stessa e la figlia. La sorella della giovane però ha denunciato tutto ai poliziotti che hanno avviato le indagini e poi arrestato i due fratelli.(ANSA).