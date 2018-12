PALERMO - La polizia ha eseguito un provvedimento di sospensione della licenza per la discoteca "Siddharta Country Club" di via dell'Olimpo a Palermo. La misura è stata adottata dal questore Renato Cortese in via cautelare per "problemi di sicurezza del locale", tali da "determinare una potenziale situazione di pericolo" per i frequentatori. Durante un controllo sono state trovate due strutture abusive: due zone bar, una realizzata con un grosso bancone su ruote, l'altra con una tensostruttura con pilastri in legno e travi perimetrali. Al titolare del locale sono state contestate violazioni amministrative in materia sanitaria e penali per quanto violazioni edilizie.(ANSA).