I medici attendono ancora, ma non credono al miracolo per il giovane reporter italiano Antonio Megalizzi colpito a Strasburgo: 'le sue condizioni sono irreversibili'. Le amiche che erano con lui la sera dell'attentato sono sotto shock. Il killer Cherif Chekatt è ancora in fuga. Si susseguono blitz della polizia che passano al setaccio la sua vita, i suoi parenti e il quartiere dove alloggiava. Perquisita anche la casa della sorella a Parigi. Cinque i fermi tra suoi fiancheggiatori.