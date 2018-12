svolto che mostra come le professionalità interne all’Amministrazione siano una vera risorsa, quando si offre l’opportunità di essere di stimolo e supporto alla realizzazione di interventi importanti per la città”.

i lavori che consentiranno di piazzare in tutta la città 187 nuovi impianti a Led, di cui 51 dotati anche di rilevatori intelligenti del traffico che, in base al numero di automobili e ai flussi, regoleranno di conseguenza in tempo reale l’accensione delle luci (rosso, verde e arancione) e la loro durata. Insomma, niente più attese quando a un incrocio non passa alcuna vettura o addio ai tempi troppo brevi per l’attraversamento.e via Roma a quello tra via Notarbartolo e via Libertà, da via Notarbartolo a via Libertà, da via Dante a via Oreto, da via Sampolo a viale Lazio fino a via De Gasperi, viale Strasburgo e Sant’Erasmo. “Il Pon Metro – dice il sindaco Leoluca Orlando - si mostra sempre più come uno strumento a 360 gradi per la riqualificazione e la rigenerazione del tessuto cittadino, non certo solamente una grande risorsa in termini finanziari. Dagli interventi e le politiche sociali agli interventi infrastrutturali in tantissimi settori, l’Amministrazione sta raccogliendo i frutti di un lungo lavoro di progettazione e certosina ricerca di fondi e risorse per dotare la nostra città di nuovi servizi sempre più efficienti ed efficaci per la vivibilità”.un contratto da 780 mila euro con il cantiere che dovrebbero partire entro un mese e terminare entro 10. I lavori prevedono anzitutto la sostituzione di 6.935 lampade a incandescenza con quelle a basso consumo, il che permetterà di abbattere i costi in bolletta dell’80% e di avere luci più visibili in 187 semafori. Poi di questi 51 saranno integrati con un sistema di rilevazione del traffico in tempo reale atto di telecamere e trasmettitori Umts che invieranno i dati a un centro telematico che li elaborerà, adattando in funzione della circolazione i tempi di accensione e spegnimento delle luci. Sono previste in particolare 921 lanterne semaforiche a Led a tre luci, 42 lanterne semaforiche a Led a due luci, 122 lanterne semaforiche a Led a una luce e 70 gruppi ottici a Led e 102 telecamere per la realizzazione di “spire virtuali” per la rilevazione dei dati di traffico.dell’area tecnica, “cui va il nostro plauso – afferma l’assessore Emilio Arcuri – per il lavoro