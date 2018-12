MONREALE (PA) - Si apre un rapporto di collaborazione sinergica tra Comune di Monreale e l’azienda Amat di Palermo. Stamane il sindaco di Monreale Piero Capizzi e il presidente dell’Amat Michele Cimino hanno presieduto una conferenza di servizio che si è svolta nella Sala Rossa del Palazzo di Città, nel corso della quale si è discusso delle iniziative da intraprendere per potenziare la linea Palermo- Monreale che servirà a a valorizzare il percorso arabo- normanno e per servire cittadini e soprattutto studenti pendolari. All’incontro erano presenti, fra gli altri, l’assessore Giuseppe Cangemi, il segretario generale del Comune Domenica Ficano, il direttore generale dell’Amat Gianfranco Rossi, il funzionario Comunale Nicola Giacopelli, l’ingegnere Ferdinando Carollo e il ragioniere Uccio Quattrocchi.Tutti i soggetti interessati si sono riproposti di definire in tempi brevissimi una nuova programmazione per la pianificazione degli interventi da definire per garantire la continuità permanente al servizio. Questo incontro segue una precedente riunione, svoltasi il mese scorso al comune di Palermo, dove grazie all’intervento del sindaco Leoluca Orlando, promotore dell’iniziativa di creare un collegamento stabile tra Palermo e Monreale, erano state gettate le basi per una programmazione definitiva del servizio che possa rendere le due città sempre più unite. Il sindaco Capizzi ha precisato, inoltre, che saranno sempre garantiti i servizi che riguardano le linee di collegamento con le frazioni di Villaciambra e Aquino.