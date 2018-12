La novità più significativa, però, è l’asseverazione dei conti delle singole società e dei rapporti crediti-debiti: per ogni azienda, in pratica, corrispondono i propri dati con quelli del Comune, sia in uscita che in entrata.

Il collegio composto da Marcello Barbaro, Sebastiano Orlando e Marco Mazzurco ha dato disco verde alla manovra che adesso passerà in consiglio comunale e che è attesa per sbloccare la stabilizzazione di 53 articolisti, che passeranno così a tempo indeterminato.partecipate: insomma uno strumento previsto dalla legge per gestire in modo unitario sia l’ente locale che le sue società, visto che per anni le due realtà hanno camminato su strade diverse pur gestendo gli stessi soldi pubblici con conseguenze, vedi Amia e Gesip, non certo positive. Concorrono al consolidato Amat, Amap, Amg, Rap, Sispi, Reset e Palermo Ambiente che, con Palazzo delle Aquile, formano il “Gruppo amministrazione pubblica del comune di Palermo, mentre sono escluse Gesap, Teatro Massimo, Biondo, Srr, Teatro Al Massimo, Costa Normanna, Acquedotto Biviere, Ato idrico, Cerisdi e Manifesta.uno stato patrimoniale in attivo di 321 milioni, crediti per 884 milioni con esigibilità inferiore ai cinque anni, debiti per 746 milioni, disponibilità liquide per 66,8 milioni e un fondo rischi da 192 milioni.– dice il capogruppo del Pd Dario Chinnici - numeri in ordine, trasparenza nel rapporto con le partecipate, eliminazione dei disallineamenti. Inoltre è arrivata anche l’asseverazione del collegio sui conti delle singole società comunali: un risultato impensabile fino a qualche mese fa, ma che oggi sancisce la sinergia con cui si muovono il Comune e le sue aziende. Adesso il consiglio comunale dovrà esitare l'atto in tempi brevissimi, così da consentire la stabilizzazione dei 53 articolisti e di proseguire nella costruzione del bilancio 2019".