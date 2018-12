Unicredit verserà entro fine mese alla Regione Siciliana circa 66 milioni di euro relativi alle imposte pagate dalla banca all’erario. Un riconoscimento in capo alla Regione, quindi, di una parte dei tributi annuali versati dall’Istituto di credito per i redditi prodotti nell’Isola. A comunicare la notizia al governatore Nello Musumeci è stato il responsabile di UniCredit Sicilia, Salvatore Malandrino."Voglio esprimere un apprezzamento - sottolinea il presidente della Regione - per la decisione maturata dai vertici di UniCredit, un ulteriore segnale di attenzione che la banca presta al territorio regionale. La scelta, assunta in maniera condivisa con il dipartimento delle Finanze del competente ministero, e’ un passo importante affinché il gettito di tutte le imposte erariali maturate nell’Isola, ancorché versate al di fuori per ragioni di carattere amministrativo, restino in Sicilia".