Lo ha deciso la Giunta regionale, su proposta dell'assessore Roberto Lagalla, a seguito di un atto di interpello tra i vari dirigenti della Regione. Taormina, che prenderà il posto di Gianni Silvia, dal 31 dicembre in pensione, ha ricoperto in passato il ruolo di segretario generale della presidenza della Regione e di dirigente generale in diversi dipartimenti: Famiglia, Autonomie locali e Finanza.