Chi era alla guida di una Smart non si è fermato a prestare soccorso ed ha accelerato, facendo perdere le proprie tracce.I due pedoni sono stati scaraventati per terra, per entrambi è stato necessario il trasporto in ospedale. Il 118 li ha trasferiti al Policlinico e a Villa Sofia, le loro condizioni non sarebbero gravi.. Le indagini sono in corso per individuare l'automobilista che si è dato alla fuga, per questo, al vaglio degli investigatori, ci sono anche le immagini delle telecamere della zona.