e ad Andrea Adamo per l'omicidio di Lino Spatola. Non è soltanto una sentenza, ma è la prova di quanto dannoso per la mafia sia stato il pentimento di Antonino Pipitone.

e poi seppellito in un terreno di Villagrazia di Carini. I Lo Piccolo lo ritenevano un traditore per essersi avvicinato al loro rivale, Antonino Rotolo, reggente del mandamento mafioso di Pagliarelli. Tra le due fazioni esistevano contrasti sul rientro degli scappati dall'America.uccisero un pensionato, Giuseppe D'Angelo. L'errore non fermò i boss di San Lorenzo, che il 18 settembre fecero uccidere la vittima designata. Era stato Gaspare Pulizzi a raccontare i macabri retroscena del delitto e a fare ritrovare i resti del corpo. Le sue sole dichiarazioni, però, non potevano bastare per arrivare a una condanna. Poi, sono arrivate di Pipitone, boss di Carini, a cambiare il corso giudiziario delle cose. Stessa cosa è avvenuta per altri sette omicidi che vedono imputate persone che, a differenza dei Lo Piccolo e di Adamo, non hanno già una condanna all'ergastolo sulle spalle.